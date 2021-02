Samedi, une violente bagarre à l’arme blanche s’était déroulée à Besné. Au cours des altercations, deux jeunes hommes ont été blessés dont l’un grièvement. Une enquête a été ouverte par la suite afin d’identifier les auteurs. Après avoir réussi à identifier l’auteur présumé des coups, les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de Saint-Nazaire s’étaient rendus chez lui ce lundi matin pour l’interpeller.

Comme ils auraient pu s’y attendre, ils ont été accueillis par des coups de feu. Le suspect aurait tiré à bout portant via la porte de sa chambre avec un fusil à canon sur les militaires au même moment où ceux-ci étaient sur la porte en tentant de la défoncer. Quatre des gendarmes ont été touchés par les balles. En dépit de son refus de se rendre, le jeune homme âgé de 24 ans a fini par être interpellé et placé en garde à vue.

30 jours d’interruption totale de travail

Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat et confiée aux gendarmes de la section de recherches de Nantes. Dans le rang des quatre militaires, l’un a été gravement blessé à la main et selon la gendarmerie va devoir se faire opérer. Agé de 48 ans, il lui a été prescrit une interruption totale de travail (ITT) durant trente (30) jours pour le moment. Un autre gendarme a été hospitalisé et bénéficiant pour sa part de cinq (05) jours d’ITT. Quant aux deux autres, ils ont été protégés par leur gilet pare-balles.