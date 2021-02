En France, dans le 7e arrondissement de Lyon, les policiers ont eu du mal dans l’après-midi de ce mercredi à mettre la main sur un chauffard. En effet, ce dernier, à bord de son véhicule a décidé de se soustraire au contrôle d’une patrouille de la police municipale. Alors que les forces de l’ordre lui demandaient de s’arrêter, il a refusé et a davantage accéléré. C’est ainsi qu’une course-poursuite s’est engagée avec l’automobiliste visiblement indélicat.

Il fonce sur le policier qui tire sur lui

Il aurait pris dans sa tentative de fuite la direction de Vénissieux. Il a fini par être bloqué dans la commune. Malgré cette situation, il a décidé de foncer sur l’un des policiers qui était descendu du véhicule dans le but de l’interpeller. Ce dernier n’a eu d’autres choix que d’ouvrir le feu sur le véhicule pour se protéger. Aucun blessé n’a été tout de même enregistré lors de cette situation.

Quatre personnes interpellées et placées en garde à vue

On retient que quatre personnes étaient à bord du véhicule incriminé. Elles ont toutes été interpellées et placées en garde à vue. Notons que ce n’est pas la première fois que la police fait objet de ce type de traitement en France et principalement de cet arrondissement de Lyon. Il y a quelques jours, les policiers municipaux ont été victimes d’agression de la part d’un groupe d’individus.