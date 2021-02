Le 29 octobre 2020, Twitter limitait temporairement certaines fonctionnalités du compte de sa femme. En effet, dans une publication sur le réseau social à l’oiseau bleu, Emmanuelle Ménard commentait l’attaque de Nice en qualifiant le terroriste de migrant. Plus de trois mois après, voilà le maire de Béziers dans le viseur d’un autre réseau social. En effet, Facebook a suspendu pour une journée le compte de Robert Ménard. Une sanction intervenue après que l’édile ait écrit sur le réseau social que les Soudanais et les Nigérians n’appartenaient pas à la civilisation européenne.

Robert Ménard a traité de « stupéfiant » , l’acte posé par Facebook. « Stupéfiant ! J’ai été suspendu 24 heures de Facebook pour avoir dit que les Polonais et les Italiens faisaient partie de notre civilisation européenne, contrairement aux Nigérians et aux Soudanais. Vont-ils un jour suspendre le réel ? » s’interroge-t-il sur Twitter, le réseau social qui avait censuré le message de sa femme. Notons que la page Facebook de Ménard compte plus de 50 mille followers.

Il a constaté la suspension de son compte le jour même où il publiait « Thérapie de choc », le livre-programme « pour éviter le chaos ». L’ancien patron de Médecins sans frontières n’a pas manqué de faire un lien entre son livre et la sanction de Facebook. « A peine sorti et déjà censuré » a-t-il tweeté ce vendredi matin, laissant découvrir la couverture de son ouvrage.