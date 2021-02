Après avoir abattu sa petite amie, il s’est rendu à la police. Le meurtre aurait eu lieu dans une chambre de l’hôtel « La Champagne-Ardennes », situé sur l’avenue du Commandant-Bertaux-Levillain à Cabourg en France. Le jeune homme de 21 ans qui s’est accusé de ce crime s’est rendu dans le commissariat de Dives-sur-Mer pour signaler son acte. Le meurtre aurait été commis avec une arme de poing de calibre 7,65.

La victime âgée de 33 ans

Une descente des policiers, des sapeurs-pompiers et du SAMU sur le lieu a permis de corroborer les différentes affirmations du jeune homme qui a été placé en garde à vue. Le corps sans vie de la victime âgée de 33 ans a été retrouvé. Elle aurait reçu une balle en pleine tête. Aucun usager de l’hôtel n’a curieusement entendu les coups de feu selon les informations rapportées par les enquêteurs.

L’auteur du crime serait sous l’emprise de la drogue

La victime séjournerait tout de même dans cet hôtel depuis un certain temps. Ils n’habitaient tout de même pas ensemble. Pour l’heure, les premiers éléments de l’enquête indiquent que le jeune homme serait sous l’emprise de la drogue au moment des faits. Il aurait consommé plus précisément de la cocaïne et ne disposerait d’aucune autorisation lui permettant d’avoir en sa possession l’arme à feu. Les circonstances ou les mobiles de ce crime ne sont pas encore connus.