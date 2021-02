Spoutnik V est l’un des premiers vaccins anti-covid au monde. La Russie, pays qui l’a mis au point s’en est servie dès sa découverte pour immuniser sa population. Les occidentaux s’en méfiaient mais cette récente étude publiée dans la revue médicale Lancet devrait probablement les rassurer. En effet, selon cette étude, Spoutnik V est efficace à 91, 6% contre la Covid-19. Le vaccin est donc présenté comme un remède sûr contre le terrible virus. Il protège contre les cas graves de la maladie et une très large part de ses effets indésirables sont sans conséquences graves.

“Si l’Agence européenne du médicament considère qu’il est sûr et efficace…”

Après la publication de cette étude, Marine Le Pen a lancé un appel pour que la France et la Russie travaillent en bonne intelligence parce que le vaccin russe « peut-être un renfort contre la pandémie». « Ne laissons pas l’idéologie antirusse ruiner nos capacités à vacciner nos compatriotes » a t-elle tweeté. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déjà fait savoir qu’un vaccin n’était pas jugé en fonction de sa nationalité. « Si l’Agence européenne du médicament considère qu’il est sûr et efficace, la Haute autorité de santé française procèdera à la même évaluation » et pourrait évidemment proposer Spoutnik V aux citoyens français, a déclaré Gabriel Attal.

Notons qu’il y a actuellement un retard dans la vaccination en France. Hier mardi 02 février, le président Macron a tenu à rassurer ses compatriotes. De passage sur la télévision TF1 il a indiqué que la France serait capable de proposer avant la fin de l’été un vaccin à l’ensemble de sa population adulte.