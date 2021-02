En France, la série des mauvaises nouvelles semble avoir une nouvelle fois repris pour l’ancien député-maire de Levallois-Perret Patrick Balkany. Après les précédentes affaires, l’homme politique est désormais la cible d’une enquête autour d’utilisation frauduleuse de local de Levallois-Perret.

Il a été mis en examen ce mardi pour « abus de biens sociaux, prise illégale d’intérêts et détournements de fonds publics ». Plusieurs proches de l’ancien maire, dont sa fille ont également été mis en examen pour avoir bénéficié dudit local. Pour rappel, le couple Balkany avait été condamné pour fraude fiscale et blanchiment, Patrick Balkany avait été en plus mis en examen pour détournement.