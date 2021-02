La presse sénégalaise a publié récemment des informations sur le patrimoine de Idrissa Seck. Selon le journal « Le Confidentiel », l’actuel président du Conseil économique, social et environnemental possède des terrains, des maisons et des domaines évalués à plusieurs milliards de dollars dans des localités comme Thiès, Toubab Dialaw, Bandia et Dakar. Ces informations étaient seulement connues de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) jusqu’à présent. Leur divulgation dans la presse est fermement condamnée par Moustapha Diakhaté.

“Le processus de la déclaration de patrimoine revêt un caractère confidentiel“

Dans un post publié sur sa page Facebook, l’ex directeur de cabinet du président Macky Sall indique qu’il s’agit là d’une violation de la loi sur la déclaration du patrimoine. « Le processus de la déclaration de patrimoine revêt un caractère confidentiel. Toute personne concourant à sa mise en œuvre est astreinte au secret professionnel » écrit l’ex député, citant l’article 09 du texte de loi.

Tout manquement au caractère confidentiel de la déclaration de patrimoine, par divulgation ou publication quelconque, ou à la sincérité de son contenu sera puni des peines prévues par les lois en vigueur, poursuit la disposition évoquée par le natif de Diourbel. Il invite pour finir les responsables de l’Ofnac à saisir les autorités judiciaires aux fins d’identifier les auteurs de la fuite de ces informations concernant Idrissa Seck, dans la presse.