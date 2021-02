Le sommet reporté des sept économies sensées être les plus vigoureuses au monde, le 47 ème, devrait finalement se tenir en juin prochain au Royaume Uni. Un G7 où les dirigeants et les ministres des finances des pays membres peuvent discuter des problèmes dans un cadre informel et créer de nouvelles politiques. Mais ce 47 ème sommet qui devait initialement se tenir à Camp David aux USA, avait été reporté pour des raisons de sécurité sanitaires et ne devrait plus voir la Russie y participer. Washington déclarant n’être pas disposée à envoyer à Moscou, l’invitation pourtant promise par l’administration Trump.

Poutine ne sera pas au Royaume-Uni

Le G7 est composé outre des USA, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni. Un « groupe très dépassé » selon l’ancien président américain Donald Trump qui avait alors suggéré d’élargir le groupe à l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud et la Russie, avec une mention particulière pour la Russie. À Moscou, Donald Trump comptait bien envoyer une invitation spéciale pour ce 47 ème sommet. Seulement la crise sanitaire aux USA avait été particulièrement virulente et le sommet avait été reporté ; avec entretemps, le président Trump se faisant évincer par le démocrate Joe Biden.

Ce Vendredi, alors que les derniers détails se donnait en Angleterre pour accueillir le sommet, l’administration Biden, déboutant la précédente, laissait entendre qu’elle n’avait fait « aucuns plans » pour inviter la Russie au prochain G7. Selon la porte-parole de l’exécutif américain, Jen Psaki, une telle invitation ne pouvait se faire qu’avec le consensus des « partenaires » du G7 ; mais en tout état de cause, la Maison-Blanche ne réitérerait pas « de nouvelles invitations » à la Russie.

Une décision à tendre les relations entre la nouvelle administration en place à la Maison-Blanche et celle en poste au Kremlin. Mais le président démocrate, Joe Biden, semble bien décidé, à faire comprendre à Poutine que le temps Trump était « révolu » et qu’il entendait lui, ne plus « soumettre les USA » à la Russie. La Russie membre du G-8, avait été évincée du forum, en 2014 après l’annexion de la Crimée.