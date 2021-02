Candidate annoncée à la présidentielle française de 2022, la patronne du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen a indiqué ce vendredi 5 février 2021 ce qui ferait sa priorité si elle parvenait à briguer la magistrature suprême. Sur BFMTV et RMC, Le Pen a affirmé que ses premières décisions au cours de sa présidence, prendront en compte l’immigration, avec une révision de la politique des visas et une réforme du code de la nationalité. « Ma première décision sera de maîtriser l’immigration par la reprise en main de nos frontières, de notre politique de visas, » a-t-elle déclaré.

« J’irai voir les pays dont sont issus les immigrés pour leur dire qu’ils doivent reprendre leurs compatriotes lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière », a ajouté la présidente du RN, qui d’après plusieurs sondages pourrait faire face à Emmanuel Macron lors d’un probable second tour. « Je changerai le code de la nationalité pour que la nationalité française s’hérite où se mérite. (Pour) qu’on ne se retrouve pas à donner de manière quasi automatique à Amedy Coulibaly (auteur de l’attentat de l’Hyper Cacher en janvier 2015, ndlr) la nationalité française alors qu’à 18 ans il avait un casier judiciaire long comme le bras », a déclaré la dirigeante d’extrême droite.

Un nouveau monde organisé et structuré

Concernant Christian Jacob, le président des Républicains, qui avait indiqué dans les colonnes du Figaro, qu’il y a une « entente tacite » qui se prépare entre Macron et Le Pen dans le cadre de la présidentielle, la patronne du RN, a affirmé que Jacob ferait mieux de travailler en lançant un appel aux élus locaux dont ceux du LR, à se joindre à lui et à se « détourner de ces états-majors qui sont manifestement compromis ».

Comme elle l’avait récemment fait, Marine Le Pen, à inviter à se joindre à elle, tous ceux qui ne veulent plus de la politique de Macron et qui sont assoiffés d’un « monde organisé, structuré, dans lequel on ne demande pas aux policiers d’être des assistantes sociales […], où les méchants sont condamnés et les gentils sont récompensés ».