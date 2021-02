En France, la crise sanitaire a poussé de nombreux investisseurs à se tourner vers le marché de l’immobilier afin de réaliser des placements plus stables. Or, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) semblent avoir le vent en poupe en 2021 et tout particulièrement les SCPI de rendement.

Qu’est-ce qu’une SCPI de rendement ?

Une SCPI de rendement est une société civile chargée d’acheter, de gérer et de revendre pour le compte de ses actionnaires un ensemble de biens immobilier à usage professionnel. Ce patrimoine est constitué principalement de différents immeubles (bureaux, entrepôts, surfaces commerciales, usines, ateliers, établissements de santé, maisons de retraite, établissements scolaires…). La SCPI de rendement peut également détenir un minimum de biens immobiliers d’habitation. Les revenus sont constitués des loyers, des plus-values de revente et d’avantages fiscaux. Ils sont répartis et reversés aux actionnaires en fonction du nombre de parts détenues dans le capital.

Comment trouver la bonne SCPI de rendement ?

Il n’est pas toujours évident de réaliser un comparatif entre les SCPI de rendement. Quels sont les critères à prendre en compte ? Pour commencer, il est possible d’avoir un aperçu de toutes les SCPI du marché en allant sur les plateformes spécialisées dans l’achat de pierre papier. Il faut être attentif au taux de rendement, mais aussi à l’horizon de rentabilité. Le calcul devra aussi prendre en compte le montant de la somme investie ainsi que le mode de financement (fonds propres, prêt bancaire). Enfin, il sera possible de comparer les SCPI en fonction du type de patrimoine visé. Certaines investissent en France (Paris, régions), d’autres diversifient les achats à l’étranger. De même, les SCPI peuvent choisir de se spécialiser sur un secteur d’activité en particulier comme le tertiaire ou la logistique ou varier ses placements dans plusieurs domaines.

Quelle est la différence entre une SCPI à capital fixe et une SCPI à capital variable ?

La distinction est très simple. La première ouvre une participation à un capital dont le montant a été fixé au moment de la création de la société. Celui-ci ne peut être augmenté que sous des conditions très strictes. Par conséquent, lorsque toutes les parts ont été achetées le capital n’est plus ouvert aux investissements. Il faudra attendre la revente de parts d’un actionnaire pour entrer dans le capital ou augmenter sa quote-part. Par conséquent, les investisseurs qui envisagent d’augmenter le nombre de parts détenues dans la SCPI ont intérêt à opter pour une SCPI de rendement à capital variable qui reste ouvert à de nouveaux investissements.

Des SCPI plus écoresponsables

Depuis quelque temps, les SCPI sont éligibles au label Greenfin. Il s’agit d’un label d’État attribué à l’origine à des fonds d’investissement qui financent des activités écoresponsables dans les domaines suivants :

Énergie

Bâtiment

Gestion des déchets et contrôle de la pollution

Industrie

Transport propre

Technologies de l’information et de la communication

Agriculture et forêt

Adaptation au changement climatique

Les SCPI susceptibles de se voir attribuer ce label sont des SCPI de rendement puisqu’elles investissent majoritairement dans des biens immobiliers à usage professionnel. Si l’État n’a pas encore prévu d’adopter des mesures fiscales ou financières incitatives à l’investissement tourné vers la transition écologique, les investisseurs sont attirés vers les SCPI écoresponsables parce que c’est un geste valorisant.