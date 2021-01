Une nouvelle société chinoise veut défier le géant américain de l’automobile électrique, Tesla. Il s’agit en effet, d’une alliance entre l’entreprise technologique Baidu et le constructeur automobile, Geely, pour créer une entreprise de construction de voitures électriques. L’information a été donnée par le média américain, CNBC et confirmée par les deux entreprises.

Baidu sera majoritaire

Dans un communiqué, Robin Li, PDG de Baidu, a fait savoir que : « La Chine est devenue le plus grand marché au monde pour les véhicules électriques et nous voyons que leurs consommateurs exigent que les véhicules de prochaine génération soient plus intelligents ». Notons que pour la nouvelle société, Baidu sera actionnaire majoritaire, tandis que Geely sera minoritaire. Par ailleurs, cette dernière s’occupera de la construction des véhicules et Baidu se chargera de mettre au point la technologie ainsi que le logiciel. La compagnie dispose en outre de sa propre application de carte et d’une technologie d’assistant vocal nommé DuerOs, qui pourrait être embarquée dans les futures voitures.

Pour rappel, avec cette nouvelle alliance entre les deux entreprises chinoises, Baidu et Geely espèrent se tailler une part dans un marché fortement dominé par le mastodonte américain, Tesla. Ce dernier s’est installé en 2020, en y ouvrant une usine. Toujours au cours de la même année, la société du milliardaire, Elon Musk, a vendu 120 000 véhicules électriques.