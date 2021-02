En Israël, les élections législatives sont prévues pour le 23 mars prochain. Ce scrutin est le quatrième du genre en l’espace de deux ans dans le pays. Il est la conséquence directe de la dissolution de l’Assemblée nationale le mercredi 23 décembre 2020. Le Likoud tentera de remporter ces élections alors que Benyamin Netanyahou, sa figure de proue fait face à des accusations de corruption d’abus de confiance et de fraude. En effet, le Premier ministre israélien aurait essayé de négocier une couverture médiatique plus favorable de sa personne auprès de Yedioth Ahronoth. Il proposait à ce journal très populaire, l’adoption d’une loi qui dessert les intérêts d’un autre journal concurrent.

Benyamin Netanyahou aurait procédé de la même façon avec Bezeq Telecom Israël, une compagnie des télécommunications qui contrôle un site d’informations. Il lui aurait accordé des facilités afin que celui-ci lui accorde une couverture médiatique plus favorable à travers son média.

“Je réitère les réponses écrites soumises en mon nom “

Le Premier ministre israélien et sa femme Sara auraient également reçu de James Parker, un magnat australien et d’Arnon Milchan, un producteur d’Hollywood, des cadeaux d’une valeur de 265 mille dollars. Inculpé pour fraude, corruption et abus de fonction depuis 2019, ses avocats ont entre-temps envoyé un document à la justice. Document dans lequel, M Netanyahou clamait son innocence.

Alors qu’il était face aux juges ce lundi 08 février, le chef du gouvernement israélien a rejeté en bloc les accusations dont il fait l’objet. « Je réitère les réponses écrites soumises en mon nom » a déclaré le Premier ministre israélien. Il a ensuite remercié les magistrats avant de partir. L’homme n’a pas fait d’autres déclarations.