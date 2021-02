Alors qu’ils exécutaient un mandat de perquisition hier mardi 02 février, dans un complexe d’habitation de Sunrise en Floride, deux agents du FBI ont été abattus. Laura Schwartzenberger et Daniel Alfin sont tombés lors des échanges de tirs entre les agents du FBI et la personne visée par le mandat de perquisition. L’homme était impliqué dans une affaire de violence envers des enfants et de pornographie juvénile. Il est mort lors des échanges de coups de feu. Trois autres agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont également été blessés.

« Chaque jour, des agents spéciaux du FBI se mettent en danger pour assurer la sécurité du peuple américain. L’Agent spécial Alfin et l’Agent spécial Schwartzenberger ont illustré aujourd’hui l’héroïsme dans la défense de leur pays » a déclaré dans un communiqué le directeur du principal service fédéral de police judiciaire et de renseignement intérieur, comme pour rendre hommage aux disparus. Le FBI honorera toujours son ultime sacrifice et sera à jamais reconnaissant de son courage. Nous continuons à soutenir notre famille du FBI et les familles de ces agents spéciaux, dans les jours à venir, apportant toutes les ressources que nous pouvons pour traverser cela ensemble, a assuré Christopher Wray.

“Je ne peux qu’imaginer comment ces familles se sentent aujourd’hui…“

Pour faire la lumière sur cette fusillade, une enquête a déjà été ouverte par la division d’inspection du FBI. Le président américain Joe Biden qui a appris la nouvelle de la fusillade tôt ce mardi matin selon sa porte-parole Jen Psaki, a tenu à présenter ses condoléances aux familles des victimes. « Je ne peux qu’imaginer comment ces familles se sentent aujourd’hui…L’une des choses lorsque vous êtes dans une zone de combat de l’armée ou que vous êtes un agent du FBI ou un policier, chaque famille…redoute la possibilité d’un appel, de recevoir cet appel téléphonique » a déclaré le Chef de la Maison Blanche.

Il dit avoir été profondément touché par la disparition de ces agents fédéraux. « J’ai mal au cœur pour les familles » a-t-il fait savoir. Les agents du FBI, mettent « leur vie en jeu et c’est un sacré prix à payer » reconnaît par ailleurs le président démocrate qui compte entrer en contact avec les familles des victimes. La fusillade représente l’une des plus meurtrières de l’histoire du FBI ; le bureau n’a perdu aucun agent dans l’exercice de ses fonctions depuis 2008.