Sylvain Villemaire, 59 ans, est un ancien psychoéducateur de Montréal-Nord et était dans le viseur de la police depuis longtemps. Soupçonné de pédopornographie, la police avait effectué une descente à son domicile pour perquisition et c’est là que la grande découverte a été faite. Une petite fille de 8 ans dont il n’est pas le géniteur était dans sa maison. En effet, il avait acheté la fille auprès de sa mère en Afrique afin d’en faire une esclave se*xu*l.

D’après les faits qui ont été révélés au palais de justice de Montréal ce vendredi, le mis en cause était allé jusqu’à signer un contrat avec la petite fille. Il est indiqué dans le contrat que le cinquantenaire pouvait faire d’elle tout ce qu’il veut « comme il veut et quand il le veut ». La petite fille elle aussi d’après le document s’est engagé « à ne rien divulguer à personne, à qui que ce soit, sur ce qu’il fait de moi. » En cas de désobéissance, elle devra subir les conséquences de ces actes.

Il cherchait de l’affection

D’après le juge Pierre Labelle qui a rendu son verdict, le traitement que la fillette a subi « aux mains de l’accusé n’est rien de moins que de l’asservissement, puisqu’il l’utilisait comme une marionnette ». Pour le juge par ailleurs, la fille « a vécu un enfer qu’elle a raconté à la cour. » Sylvain Villemaire son maître, avait un contrôle total sur elle et la traitait comme sa prisonnière depuis 2015 qu’il l’a arraché à sa mère jusqu’à son arrestation. Malgré toutes les preuves qui ont été retenues contre lui en plus du témoignage de la fillette, M. Villemaire d’après le juge a affirmé « n’avoir jamais voulu abuser d’elle, » cherchait simplement de l’affection et ne lui a « jamais fait de mal. »