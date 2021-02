Les West, Kim Kardashian et Kanye West, représentent certainement l’un des couples les plus glamours du monde du show-business américain et aussi l’un des plus suivis sur la toile. Le couple a commencé à se fréquenter en 2012, a eu son premier enfant en 2013 et s’est marié en mai 2014 lors d’une cérémonie somptueuse dans une forteresse du XVIe siècle à Florence en Italie. Il y a quelques jours cependant, Kim et Kanye entamaient une procédure de divorce. Et déjà rapportait la presse people, le divorce pourrait être le sujet de la trame d’une série de téléréalité.

Un divorce qui s’annonce médiatisé

Il y avait fort à parier que le divorce de ces supers-stars de l’écran finisse indubitablement, lui également, dans les box-offices. ‘’E!’’ une chaine de télévision américaine et Hulu un site web américain qui propose des vidéos à la carte, sont déjà dans les starting blocs, rapporte la presse, pour faire signer la famille et transformer le divorce des West en une série d’émissions de télé-réalité.

Même si aucune information n’est encore venue confirmer les futures séries, l’argent de ces différents contrats télévisuels devrait aider à combler le manque à gagner que le divorce ne manquera pas de créer dans leurs différents actifs. C’est que Kim et Kanye sont tous les deux des entrepreneurs à succès ; les chaussures ‘’Yeezy’’ pour West et les produits ‘’KKW Beauty’’ pour Kardashian.

En actifs combinés le couple représenterait à lui seul plus de deux milliards de dollars. Mais le divorce devrait se faire à l’amiable, le couple ayant auparavant signé un contrat prénuptial qui prévoyait ce cas de figure. La seule exigence de Kim étant de pouvoir obtenir la garde partagée de leurs quatre enfants. Le couple séparé depuis des mois, vit en des résidences distantes de plusieurs centaines de kilomètres, l’une de l’autre ; Kardashian à Calabasas, en Californie, avec les enfants et West dans le Wyoming.