Selon des chiffres publiés ce lundi 15 février 2021 par l’institut européen des statistiques, Eurostat, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Union européenne en 2020 pour la première fois et prenant ainsi la place des Etats-Unis. « Au cours de l’année 2020, la Chine était le principal partenaire de l’UE » a déclaré dans un communiqué Eurostat. Le coût global des échanges commerciaux entre la Chine et l’UE est estimé à 586 milliards de dollars en 2020 contre 555 milliards entre les Etats-Unis et l’UE.

Eurostat justifie ces chiffres par une augmentation des importations européennes depuis la Chine (+5,6% en 2020 rapport à 2019) ainsi que par l’augmentation des exportations européennes vers la Chine (+2,2%). Au même moment les échanges entre l’UE et les Etats-Unis ont reçu un coup. Les exportations américaines vers l’UE ont considérablement baissé (-13,2%), de même que les importations américaines depuis l’UE (-8,2%).

Ces résultats sont rendus possible grâce à la façon dont la Chine a su gérer la crise sanitaire du Covid-19 qui est pourtant partie de chez elle. Après avoir subi les conséquences de l’épidémie sur tous les plans durant les trois premiers mois de l’année dernière, Pékin a rapidement relancé son économie au point même où la consommation a dépassé en fin d’année son niveau de 2019. La Chine avait particulièrement attiré les importateurs européens dans l’automobile et les produits de luxe.

Un renversement de tendance

Les équipements médicaux et les produits électroniques ont surtout fait l’objet des exportations chinoises. Avec ce renversement de tendance, l’Union européenne a vu son déficit commercial s’aggraver avec la Chine. Le déficit est passé de -164,7 milliards d’euros, en 2019, à -181 milliards en 2020. Pour rappel, l’UE avait été par contre le premier partenaire commercial de la Chine en 2004.