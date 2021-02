Lors de son mandat, le président américain Donald Trump a tenté de convaincre son homologue nord-coréen Kim Jong-Un d’abandonner ses projets nucléaires. Une initiative unique qui avait été très médiatisée mais qui s’est finalement soldée par un échec.

Si le president américain d’alors s’était vanté de son exploit diplomatique, il espérait toutefois pouvoir capitaliser sur ses rencontres et réussir là où ses prédécesseurs avaient tous échoué : pacifier la péninsule coréenne. Des contacts avaient même eu lieu entre Pyongyang et Séoul, sans réel résultat puisque le leader Kim Jong-Un a remis sur le tapis sa volonté de développer son arsenal militaire et nucléaire.

Dans un podcast de la BBC, on apprend toutefois que le leader américain a fait une proposition à son homologue lors de leur rencontre au Vietnam. Matthew Pottinger, ancien conseiller adjoint à la sécurité des USA, invité de l’émission affirme que Trump a tenté de raccompagner le leader nord-coréen à bord d’air force one, histoire peut-être de poursuivre la négociation. Il a proposé « à Kim de le raccompagner chez lui avec Air Force One. Le président savait que Kim avait effectué un trajet en train de plusieurs jours à travers la Chine jusqu’à Hanoï et le président a déclaré : “Je peux te ramener à la maison en deux heures si tu veux” ». Une proposition que le principal intéressé a déclinée.