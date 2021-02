Le Sénégal bon élève africain dans la réponse contre le covid, recevait en Juin dernier 100 millions de dollars de la Banque Mondiale pour « aider à répondre à l’impact social et économique de la pandémie et à améliorer l’accès aux services pour les plus vulnérables ». Une entrée fraîche de devises que le gouvernement Sall comptait utiliser à bon escient ; mais surtout, un don qui représentait la reconnaissance de la part d’instances internationales de la pertinence de ses actions et politiques pour contenir la pandémie.

Des bons points que le président Sall se faisait fort de conserver et qui avait fait, mardi dernier, du Sénégal, « l’un des sept pays, parmi les 54 pays du continent africain à commencer la vaccination contre le COVID-19 ». Une campagne débutée tambours battants, avec néanmoins une mise en garde du président Macky Sall.

Macky Sall prévient…

Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le Sénégal à la date de mardi dernier, était à un peu plus de 33 000 cas de COVID-19 et 814 décès pour une population de 16 millions d’âmes. Ce même Mardi, justement le gouvernement lançait une vaste campagne de vaccination contre le covid-19. Une campagne qui avait pu débuter grâce à 200 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. Des doses qui étaient arrivées quelques jours plus tôt via un vol affrété d’Air Sénégal de Pékin à Dakar, et réceptionnées par le président Macky Sall en personne accompagné des membres de son gouvernement et de l’ambassadeur de Chine au Sénégal, Xiao Han.

Mais le Sénégal comme d’autres pays de la sous-région avait été impacté par des informations qui avaient circulé sur les réseaux sociaux conseillant aux populations africaines de se méfier de ces vaccins. Des vaccins qui selon ces informations, contaminaient bien plus qu’ils ne préservaient.

« Si on ne prend pas les vaccins moi je vais les donner à d’autres pays africains » avait prévenu ce jeudi le président Sall alors que lui-même et des membres de son gouvernement étaient venus se faire administrer une dose du vaccin. Un acte fort que le président avait voulu poser pour engager la population à faire pareil, « Nous devions donner l’exemple nous avons donné l’exemple » avait expliqué Macky Sall, avant d’ajouter ; « il faut que les autres suivent (…) Ce serait dommage qu’on ne prenne pas les vaccins ».