Après la première vidéo avec son de la planète rouge, voilà que la NASA dévoile les premières images et clichés pris par le rover Perseverance, depuis la zone ou il a atterri la semaine dernière. Plusieurs clichés ont été pris avant d’être reconstitués, donnant un aperçu clair et précis de la zone où se trouve l’engin.

Pour rappel, celui-ci a atterri à proximité de la crête du cratère de Jezero. Un endroit important pour les scientifiques, qui estiment qu’un lac relativement profond, s’y trouvait il y a plus de 3.5 milliards d’années. En tout et pour tout, ce sont 142 petites images qui ont été retravaillées et assemblées, pour nous offrir un point de vue précis.

Perseverance dévoile une nouvelle image de Mars

L’objectif de la NASA et de l’ensemble des partenaires engagés dans cette mission spatiale, est de trouver de possibles traces de vie, ancienne ou plus récente, sur Mars. Le robot Perseverance devrait rester environ deux ans sur site avant de rentrer sur Terre avec une trentaine d’échantillons. D’ici là, la NASA compte bien nous faire profiter de la planète rouge.

Deux ans de mission pour trouver des traces de vie

Il semble effectivement acquis que l’agence spatiale américaine souhaite diffuser des images à grande échelle de Mars. Entre photos et vidéos, les documents auxquels nous avons droit sont tout simplement exceptionnels et, outre l’imaginaire, servent à stimuler les brillants esprits souhaitant se rendre sur place.