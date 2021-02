Le 15 février dernier, le Conseil général de l’OMC a décidé par consensus de choisir Ngozi Okonjo-Iweala, du Nigéria, comme septième directeur général de l’organisation. Le 1er mars, alors qu’elle prendra officiellement fonction, Okonjo-Iweala deviendra la première femme et la première africaine à être choisie comme Directrice générale de cette haute institution Internationale. Un évènement qui ne semble pas avoir recueilli l’assentiment de tous, puisqu’un média suisse pour présenter la nouvelle directrice fera une allusion maladroite à son âge.

Une allusion tout de suite décriée

Il est vrai que la candidate nigériane n’était pas le choix de l’administration Trump, et assurément de certains autres pays, qui pour des raisons qui leur sont sans doute propres, auraient préféré voir élire le Ministre sud-coréen du commerce, Yoo Myung-hee. Il est vrai aussi que le nouveau choix des membres de l’OMC représentait un saut dans l’inconnu ; jamais auparavant femmes n‘avaient occupé ce poste encore moins une africaine.

Mais il est également vrai que le choix porté sur la personne d’Okonjo-Iweala est celui du consensus ; et qu’il a le mérite de résoudre ce problème majeur qu’avait l’Organisation, d’être sans chef officiel depuis que l’ancien directeur général Roberto Azevêdo a démissionné de ses fonctions en mai dernier. En outre, nombre d’observateurs sont d’accord pour dire que cette femme, de 66 ans certes, mais diplômée d’universités d’élites américaines, et avec une carrière fournie à des postes de responsabilité dans son pays et à la Banque Mondiale, a sans aucun doute le profil de l’emploi.

Alors lorsque la presse suisse, du pays siège de l’OMC, pour présenter le Dr Okonjo-Iweala, publie en titre : « Cette grand-mère sera la nouvelle directrice de l’OMC » ; il y a avait eu des voix pour s’élever et dire le crime de lèse-majesté. Le mensuel panafricain Jeune Afrique en l’occurrence, faisant le parallèle entre l’OMC et l’ONU, avait trouvé le substantif, « grand-mère » affublé à Okonjo-Iweala, aussi réducteur et irrespectueux qu’un « grand-père », qu’aucune presse n’oserait associer à António Guterres, pourtant beaucoup plus âgé.