Une importante alliance a été nouée dans le domaine du cinéma entre une maison nigériane de production de films et Westbrook Studios, la société de production de films du célèbre couple hollywoodien Will et Jada Pinkett Smith. Il s’agit en effet d’EbonyLife Studios la société de production nigériane fondée par Mo Abudu. Les deux maisons collaboreront ensemble pour produire des contenus spécialement orientés sur le continent africain.

« Nous rêvons tous que nos nobles objectifs deviennent réalité »

L’information a été donnée par EbonyLife Studios. Les deux sociétés de production travailleront sur deux séries et un film. Le partenariat entre les studios Westbrook et EbonyLife a été saluée par la créatrice et directrice générale de ce dernier Mo Abudu. Selon EbonyLife Studios, il s’agit d’un partenariat qui est « le premier du genre pour Westbrook en Afrique ». Mo Abudu a fait savoir que : « C’est un rêve qui devient réalité. Nous rêvons tous que nos nobles objectifs deviennent réalité. Je suis fière d’annoncer que notre vision d’un partenariat entre les Studios EbonyLife et Westbrook Studios de Will et Jada est maintenant réelle. Nous sommes plus qu’enthousiastes ».

Notons que les deux maisons de production devront créer des contenus qui se situeront entre le fait de raconter des histoires de l’Afrique au monde entier et le fait de cibler particulièrement le public africain. Au regard du fait que les sociétés étrangères de streaming s’installent sur le continent noir, les contenus de Westbrook et d’EbonyLife pourront se positionner pour attirer des abonnés.