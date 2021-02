Selon certains experts, la production de nourriture telle qu’elle est aujourd’hui serait un véritable danger pour la biodiversité. L’agriculture intensive détruit les sols et aggrave la crise du réchauffement climatique. Selon ces derniers, une seule solution, passer à un régime naturel, à base de plantes.

Selon le programme onusien pour la protection de la nature, le think tank Chatham House et l’organisation Compassion in World Farming, notre modèle actuel est voué à l’échec et menace la vie humaine. Produire plus, en grande quantité, à prix réduit, accélère la crise du climat. Selon le rapport rendu, l’agriculture intensive compterait pour 30% des émissions de gaz à effets de serre. Mais ce n’est pas tout. En effet, entre 24 et 28.000 espèces seraient menacées par notre mode de vie.

Notre mode de culture n’est plus adapté au monde d’aujourd’hui

Les auteurs du rapport appellent ainsi à une refonte totale et globale du système. Première piste étudiée, le passage à un régime sain, à base de plantes. Second point, la mise en place de zones rurales protégées contre l’agriculture et enfin, le développement de techniques agricoles plus respectueuses de l’environnement. Cela sous-entend l’arrêt des fertilisants, de la réduction d’utilisation d’énergies et autres métaux lourds et pesticides.

Les humains, plus exposés aux maladies

Enfin, notre modèle agricole favorise le développement et l’apparition de virus et autres maladies. En effet, les écosystèmes n’étant plus ce qu’ils étaient, les animaux se retrouvent livrés à eux-mêmes et doivent trouver de nouvelles manières de se nourrir, de se protéger. Résultat, ils sont plus exposés à l’Homme qui peut attraper plus facilement certaines maladies.