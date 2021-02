Depuis janvier, la Chine fait face à des accusations de génocide venant des Etats-Unis et du Canada en raison de sa gestion de la question des Ouïghours. Plusieurs Organisations de défense des droits de l’homme dénoncent le traitement infligé par Pékin à cette minorité religieuse dans le Xinjiang. Au moins un million de Ouïghours seraient internés dans des camps de cette région autonome du Nord-ouest de la Chine. Certains sont contraints de travailler de force et d’autres soumis à des « stérilisations forcées » selon des études d’instituts australiennes et américaines.

Outre les Etats-Unis et le Canada, la France, une autre puissance mondiale condamne également ce qui se passe au Xinjiang. « De la région chinoise du Xinjiang, nous parviennent des témoignages et des documents concordants, qui font état de pratiques injustifiables à l’encontre des Ouïgours, et d’un système de surveillance et de répression institutionnalisé à grande échelle » a déclaré le ministre français des affaires étrangères alors qu’il intervenait mercredi par visio-conférence lors d’une réunion du conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Pour Pékin ce sont des « centres de formation professionnelle »

ll faut dire que la Chine ne voit pas du tout les choses sous le même prisme que les occidentaux. Elle soutient que les « camps » au Xinjiang sont tout simplement des « centres de formation professionnelle ». Leur objectif est d’amener la population du Xinjiang à rompre avec le séparatisme et l’extrémisme religieux, affirme Pékin. Jean Yves le Drian s’est également attaqué à la Russie et à la Syrie. Le chef de la diplomatie française accuse Bachar-al-Assad, de livrer la guerre à son peuple avec le concours de ses alliés. La Russie est quant à elle attaquée à cause de l’affaire Navalny.

” L’aspiration démocratique d’un peuple a été balayée par la violence”

Il estime que l’opposant au régime de Poutine a été victime d’une tentative d’empoisonnement au « moyen d’un agent neurotoxique de qualité militaire fabriqué par la Russie…Après avoir frôlé la mort. Alexei Navalny est aujourd’hui en prison » souligne le ministre français des affaires étrangères. Le Bélarus , aussi n’a pas été épargné par Jean Yves le Drian. Il estime qu’il y a une série de régressions considérables pour les droits de l’homme dans ce pays.” L’aspiration démocratique d’un peuple a été balayée par la violence” a poursuivi le chef de la diplomatie française.