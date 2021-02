Après les événements du 6 janvier dernier qui étaient venus empirer la situation de l’ex-président américain Donald Trump, certains membres républicains ont décidé de quitter le parti. Il s’agit notamment des membres de l’administration de l’ex-président George W. Bush qui ont déserté le parti, vu l’échec de certains élus à calmer les ardeurs de Trump ou à le renier après la prise d’assaut meurtrière du Capitole par des manifestants pro-Trump.

En effet, ces anciens collaborateurs de George Bush dont certains ont servi dans les plus hauts échelons de l’administration, ont indiqué espérer que l’échec de Donald Trump allait encourager les dirigeants du parti à tourner le dos à l’ancien président et à dénoncer ses affirmations sans fondement selon lesquelles l’élection présidentielle de novembre lui avait été volée. Toutefois, comme la majorité des élus républicains sont toujours campé sur la position de Trump, ces responsables disent qu’ils ne reconnaissent plus le parti qu’ils ont autrefois servi.

“Le culte de Trump”

Si certains ont suspendu leur adhésion au parti, d’autres la laissent expirer sans renouvellement alors que quelques-uns se sont enregistrés comme des indépendants, d’après une douzaine de ces anciens responsables qui se sont entretenus avec Reuters. « Le Parti républicain tel que je le connaissais n’existe plus. Je l’appellerais le culte de Trump, », a déclaré l’ancien sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier dans l’administration Bush, Jimmy Gurulé.

Le cancer de Trump

Kristopher Purcell, qui a travaillé au bureau des communications de la Maison Blanche sous Bush pendant six ans, a indiqué pour sa part qu’environ 60 à 70 anciens responsables de Bush avaient décidé de quitter le parti ou de rompre les liens avec lui. Ce nombre s’augmente chaque jour à l’en croire. « Si cela continue d’être le parti de Trump, beaucoup d’entre nous ne reviendront pas », a déclaré Rosario Marin, ancien trésorier des États-Unis sous M. Bush. « À moins que le Sénat ne le condamne et ne se débarrasse du cancer de Trump, beaucoup d’entre nous ne retournerons pas voter pour les dirigeants républicains, » a-t-il ajouté.