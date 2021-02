Selon le Washington Post qui a livré l’information, Ruben Verastigui, 27 ans, un ancien membre du Sénat républicain a été arrêté ce vendredi à Washington et fait face à des accusations de pornographie juvénile. Inculpé par les autorités fédérales, l’ex-membre du sénat est accusé d’avoir reçu et de garder en sa possession de la pornographie juvénile entre avril 2020 et février 2021. D’après une plainte pénale qui a été déposée auprès du tribunal de district américain du district de Columbia, Verastigui est devenu sujet dans une enquête du département de la sécurité intérieure lors d’une enquête plus large sur plus d’une douzaine d’autres personnes.

Selon la police, ces personnes auraient échangé des messages sur le commerce pédopornographique. D’après le Washington Post, Ruben Verastigui aurait affirmé à une autre personne que la pornographie qui implique des « bébés » était son « favori absolu ». Le média a rapporté que les procureurs fédéraux avaient déclaré qu’il avait reçu des images d’abus d’enfants et avait demandé à un moment à l’intéressé de se rendre à Washington. Son objectif serait d’abuser sexuellement de la mineure.

Des allégations tragiques et choquantes

La police a également indiqué que Verastigui a lui-même avoué avoir discuté avec des personnes faisant le commerce de la pédopornographie et reçu des images explicites. « Les détails des allégations contre M. Verastigui sont tragiques et choquants », a déclaré dans un communiqué l’association Citizens for Responsible Energy Solutions, auprès de qui le mis en cause officiait récemment.

« Nous sommes prêts à coopérer pleinement avec les demandes des forces de l’ordre dans ce domaine dans toute mesure nécessaire, » a ajouté le communiqué. L’association a précisé par ailleurs, que Verastigui n’était plus employé par le groupe. Egalement, la Conférence républicaine du Sénat a déclaré au média que Verastigui « ne travaillait plus au SRC depuis le 2 juillet 2020 ».