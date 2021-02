Le niveau des nouvelles recrues de la police française devient de plus en plus préoccupant. En effet, les autorités françaises s’inquiètent du niveau assez bas des nouveaux gardiens de la paix. Avant de venir au pouvoir, le président Emmanuel Macron avait promis d’augmenter l’effectif des policiers français. Cela avait amené le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérard Collomb à annoncer la création de 10 000 postes de policiers et gendarmes entre 2018 et 2022.

Les grilles d’évaluation ont été allégées

La création de ses nouveaux postes avait pour but de combattre les incivilités de tous les jours, mais aussi de renforcer les patrouilles. Pour faciliter l’entrée de nouveaux policiers, des dispositions ont été prises, notamment l’allègement des grilles d’évaluation. Concernant la durée de la formation théorique, elle a également été réduite passant de douze à huit mois.

Le niveau de condition physique est bas

La conséquence se ressent directement sur le terrain. Selon une enquête réalisée par le média français Le Parisien, le niveau des nouvelles recrues est assez bas, en termes de vocabulaire, d’orthographe, de comportement et de conditions physiques. D’après la source, il est quasiment rare de voir une phrase formulée par un gardien de la paix sans qu’il n’y ait au moins une faute. Aussi fait-elle cas de personnes en mauvaise condition physique telles que celles qui souffrent d’obésité ou sont en surpoids.