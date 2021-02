Elle s’appelle Erika Lloyd et elle était portée disparue depuis juin dernier. Mais il y a quelques semaines, les agents du département du shérif du comté de San Bernardino, un comté en plein désert sur l’historique Route 66, faisaient état de restes d’un corps, découverts à Wonder Valley au cœur du désert de Mojave : les restes d’Erika. La police est à pied d’œuvre pour tenter d’éclaircir les circonstances du décès de la jeune femme qui avait dit à sa famille qu’elle partait pour un road-trip, un voyage d’agréments et de découverte sur la route.

Identifiée par ses restes

La femme de 37 ans habitante de la municipalité de Walnut Creek, avait été signalée disparue par sa famille le 17 juin dernier. Selon le département du shérif du comté de San Bernardino, ce sont les restes squelettiques découverts dans un champ désertique de Wonder Valley, le 31 janvier, qui ont permis de retrouver la trace de la femme et de l’identifier comme étant Erika Llyod. Pendant près de 8 mois, la famille sans nouvelles de la femme, avait mené des recherches en vue de la retrouver, sans succès. La police mise à contribution n’avait eu plus de succès.

Jusqu’à ce 31 janvier du moins, où les restes, des os et des dents, d’Erika était découverts par des promeneurs au cœur du désert des Mojaves. Le désert des Mojaves, est un désert aride, le plus sec d’Amérique du Nord. Outre son aridité, il est célèbre pour ses conditions climatiques difficiles et ses paysages envoûtants.

La police de la région est encore à pied d’œuvre pour découvrir comment les restes d’Erika ont atterri dans ce désert. Mais en attendant, la famille de la jeune femme pouvait faire son deuil. Et sur les réseaux sociaux, des messages de la famille ont fait part du décès, tout en remerciant les amis et toutes les personnes proches qui avaient compatit à leur peine et avaient de loin ou de près participé aux recherches.