Arrivé au Bénin le dimanche 7 février 2021, le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Afrique de l’Ouest et du Sahel, Ibn Chambas a terminé sa «mission d’information » ce mercredi 10 février. Au cours de cette mission, il a échangé avec les acteurs impliqués dans le processus électoral que sont la société civile, la commission électorale nationale autonome (CENA), la Cour constitutionnelle, l’opposition, la majorité, la Communauté internationale et le président de la République.

Ibn Chambas a rencontré le chef de l’Etat Patrice Talon ce mercredi. Au terme des trois jours, il a pu relever des «divergences entre la majorité au pouvoir et l’opposition » et a invité toutes les parties à privilégier le dialogue. «Nous constatons à 60 jours des élections des divergences entre les acteurs politiques sur les modalités de participation. Afin d’assurer une élection apaisée, pacifique, crédible et inclusive, j’invite toutes les parties prenantes de privilégier les concertations », a indiqué le diplomate à l’issue de l’échange avec Patrice Talon.

Pour le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonci, présent lors de la rencontre «la mission des Nations unies a été informée des conditions idoines qui sont en train de se mettre en place pour que nous ayons des élections apaisées, ouvertes qui permettent à nos citoyens de choisir leur dirigeant. ».