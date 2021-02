Accusé d’incitation à l’insurrection contre le gouvernement des États-Unis, les avocats de l’ancien président des USA, Donald Trump, ont dans le mémoire de défense à l’article de destitution déposé contre Trump, nié les accusations. « Au contraire, à tout moment, Donald J. Trump a exécuté pleinement et fidèlement ses fonctions de président des États-Unis et a toujours agi au mieux de ses capacités pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis sans jamais s’engager dans des crimes graves ou des délits, » ont écrit les avocats.

Les conseils de Trump ont également fait valoir que le Sénat américain n’avait pas le pouvoir constitutionnel de tenir un procès sur un ancien président menacé de destitution. Ils ont aussi argué que « les preuves sont insuffisantes » pour montrer si les allégations de fraude électorale brandie par Trump étaient exactes ou non. Pour la défense de l’ex-président, le Sénat n’a pas la compétence requise pour traduire Trump en justice en tant que citoyen privé, de même que la chambre n’avait pas non plus le pouvoir pour empêcher M. Trump de poser une nouvelle fois sa candidature en tant que président s’il souhaitait revenir.

La conduite de Trump offense tout ce que représente la Constitution

Cette réponse de la défense de Trump intervient après que des représentants démocrates à la chambre qui serviraient de procureurs aient exhorté à la condamnation de Trump. En effet, neuf représentants à la Chambre ont déclaré que Donald Trump avait pointé une foule « comme un canon chargé » au Congrès et déclaré qu’il devrait être condamné et interdit d’exercer des fonctions publiques à l’avenir.

« La conduite du président Trump offense tout ce que représente la Constitution », ont écrit les responsables démocrates de la destitution dans un mémoire de 80 pages, notant que Trump avait commencé à exprimer son intention de contester une défaite électorale des mois avant la tenue du scrutin.

Les exigences de la constitution

« Il a convoqué une foule à Washington, les a exhortés dans une frénésie et les a pointés comme un canon chargé sur Pennsylvania Avenue. Alors que le Capitole était envahi, le président Trump aurait été “ravi” », ont déclaré les démocrates. Par contre, les avocats de Trump sont toujours contre cette destitution qui intervient encore après que l’intéressé ne soit plus aux affaires. « La disposition constitutionnelle exige qu’une personne exerce réellement ses fonctions pour être destituée », ont écrit les avocats du milliardaire républicain.