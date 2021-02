Alors que le procès du chanteur R. Kelly doit commencer dans quelques mois aux Etats-Unis, les procureurs de New York ont déposé une requête devant le tribunal du district de Brooklyn. L’objectif de cette démarche : empêcher le prévenu de conserver les preuves sensibles sur ses présumés victimes à la prison fédérale de Chicago. Dans leur requête, les procureurs indiquent que compte tenu des antécédents de conduites obstructives du défendeur et de l’implication d’autres personnes y compris des étrangers, dans des stratagèmes visant à harceler, intimider et blesser physiquement les témoins gouvernementaux potentiels, il existe un risque important que les témoins civils et victimes susceptibles de témoigner contre lui, soient victimes d’harcèlement ou bien pire.

“C’est absurde”

Ils craignent aussi que les codétenus de R. Kelly à la prison fédérale de Chicago volent des informations sur les présumés victimes du chanteur ou les témoins dans l’affaire, afin de les diffuser. Me Leonard , l’avocat de l’artiste a fait savoir que les procureurs n’ont aucune preuve que son client ait fait quoi que ce soit pour contacter ou harceler les témoins depuis son inculpation, et penser qu’il le ferait maintenant à l’approche du procès « est franchement absurde ». Cette bataille sur la divulgation des preuves survient à peine deux mois du procès de R. Kelly devant le tribunal du district américain de Brooklyn.

La semaine dernière, les avocats de l’artiste ont accusé les procureurs de «ruse» pour avoir indûment retenu des preuves, alléguant qu’elles auraient dû être retournées il y a plusieurs mois. Le retard dans la remise des documents «cruciaux» dans l’affaire mettra la défense dans une position désavantageuse, en particulier compte tenu des difficultés de préparation du procès au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, ont déclaré les avocats de Kelly.