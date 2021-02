Raiponce est une héroïne de Grimm sortie tout droit des studios d’animation de Walt Disney. Celle-ci se singularise par ses cheveux très longs. Si le dessin animé a tout d’une fiction, dans la vraie vie, il y a des personnes qui développent un syndrome appelé syndrome de Raiponce. La maladie les amène à manger leurs cheveux ou les poils de leurs cils ou sourcils pour calmer leurs angoisses. Ce qui est évidemment plus nuisible à leur santé. Une adolescente britannique atteinte du syndrome s’est fait opérer il y a plus d’un mois. Elle avait avalé ses cheveux qui ont finalement formé une boule de poils de 48 centimètres de long dans son ventre.

Son estomac en était rempli. C’est du moins ce qu’indique une étude publié le 09 février dernier dans la revue BMJ Case Reports. La boule de poils a déchiré la paroi de son estomac. Tout a commencé quand la jeune adolescente de 17 ans a été hospitalisée après d’être évanouie deux fois se blessant le visage et le cuir chevelu pendant les chutes. Lors d’un examen de tomodensitométrie, les médecins ont remarqué qu’en plus de sa blessure à la tête, elle avait dans le haut de l’abdomen une masse. La jeune fille a avoué qu’elle avait ressenti des douleurs intermittentes au niveau du ventre au cours des cinq derniers mois. Des douleurs qui se sont amplifiées pendant les deux semaines précédant son hospitalisation.

Elle se rétablit grâce aux conseils diététiques

Après l’intervention chirurgicale réalisée sur elle, la boule de poils enlevée par les médecins « formait un plâtre de tout l’estomac » ont déclaré les auteurs de l’étude. Une fois l’opération terminée, la jeune fille a été admise dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital et a reçu de la nourriture par une sonde d’alimentation insérée dans son intestin grêle pendant que son estomac guérissait. Libérée sept jours après suite à un « parcours postopératoire sans incident », l’adolescente est retournée chez elle.

Un mois plus tard, elle ne présentait aucun signe de complications. Elle continuait par se rétablir grâce aux conseils diététiques. L’adolescente consulte par ailleurs un psychologue. Il faut dire qu’elle a eu plus de chance parce que le syndrome de Raiponce est cause de décès. Une fillette de 16 ans atteinte du Syndrome est morte en 2017 après avoir avalé une boule de poils qui a entraîné une infection de son estomac.