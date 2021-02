L’information a été donnée par l’un des proches de l’actuel président américain Joe Biden quelques moments avant que ce dernier n’ait son premier entretien avec son homologue chinois, Xi Jinping. D’après cette source, l’administration Biden ne reviendra pas sur les tarifs commerciaux imposés à la Chine par l’administration Trump. L’agence de presse Reuters a rappelé dans ce cadre que Joe Biden et son administration « veilleront à ne pas fournir une technologie hautement sensible susceptible de faire progresser les capacités militaires de la Chine ».

Pour rappel, la dégradation des relations diplomatiques et commerciales entre Washington et Pékin sous le président Trump était poussée à tel point que ce dernier avait pris de nombreuses mesures contre les entreprises technologiques chinoises, principalement Huawei. Ces sanctions ont notamment impacté les ventes du constructeur chinois, sur le marché occidental, qui n’arrive plus à s’approvisionner en certains matériaux américains.

De nouvelles restrictions ciblées sur des exportations de technologies

Le CEO et fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, avait même déclaré au cours de cette semaine auprès des médias occidentaux en Chine, qu’il souhaitait s’entretenir avec Joe Biden dans l’objectif d’une probable réinitialisation des relations entre les USA et Huawei. Si tout le monde attend depuis lors, la réponse du 46e président américain qui n’est pas intervenue, c’est une mauvaise nouvelle qui s’annonce au contraire pour Huawei.

D’après Reuters, l’administration Biden « envisagerait d’ajouter de nouvelles restrictions ciblées sur certaines exportations de technologies sensibles vers la Chine en coopération avec ses alliés ». Même s’il serait précipité de tirer déjà des conclusions sur les relations que Biden souhaiterait véritablement entretenir avec la Chine, on ne s’attend tout de même pas à une normalisation aussi rapide des relations entre Washington et Huawei comme le souhaite Ren Zhengfei. Toutefois, Joe Biden pourrait également surprendre, vu sa décision concernant les sanctions contre TikTok.