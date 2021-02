En octobre 2020, l’ancien président américain Donald Trump et son épouse Melania Trump, avaient été testés positifs au coronavirus. Trump avait été hospitalisé au centre médical militaire national Walter Reed où il a reçu des traitements. Bien qu’il ne soit pas surpris que l’ancien président en vienne à être testé positif, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAD), ancien conseiller de Donald Trump dans la gestion de la pandémie du Covid-19, a toutefois estimé que l’ancien chef d’Etat a été ‘’chanceux’’ compte tenu de son âge et de son poids.

Pour le spécialiste, l’ancien président Donald Trump a « eu de la chance » pour avoir été guéri de la maladie. Au cours d’une interview avec The Telegraph, l’immunologue a indiqué, que compte tenu du poids et de l’âge de Trump, les choses auraient pu se compliquer pour lui. « Il aurait pu avoir de sérieux ennuis. Je pense qu’il a été assez chanceux », a déclaré Dr Fauci au cours de l’entretien.

110 kg pour 1,90 m

Au moment où il fut testé positif au virus, le 45e président américain était âgé de 74 ans et selon les dernières données sur sa santé, rendues publiques en juin, il pouvait être considéré comme obèse. Avec 110 kilos pour 1,90 mètre, il a un indice de masse corporelle (IMC) de 30,5. Comme l’a indiqué les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), l’âge et le surpoids sont des risques importants et augmentent la gravité du virus.