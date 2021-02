Il y a un peu plus d’une année, en 2019, la police de l’île de Bali, une ile indonésienne de 5780 km2 située en plein cœur de l’océan indien, arrêtait un ressortissant russe. Ce lundi, les autorités policières de l’île annonçaient dans un communiqué que le détenu, avait réussi à tromper la vigilance de ses gardiens alors qu’il était en pleine procédure d’extradition. La police de Bali est donc à pied d’œuvre pour retrouver le fugitif, également recherché par Interpol.

Bali lance un avis de recherche

L’homme âgé de 32 ans, selon la presse locale, répondrait aux noms d’Andrew Ayer et d’Andrei Kovalaneka. Andrei est actuellement poursuivi par la police et les autorités de l’immigration. Il avait auparavant purgé une peine de prison d’un an et demi, dans la prison de Kerobokan à Bali pour une affaire de drogue. Une condamnation qui s’est manifestement terminée ce mois-ci. Puisque le 03 février, il a été confié à la garde du bureau spécial d’immigration Ngurah Rai pour être expulsé de Bali et remis entre les mains de la police russe. En Russie, il devrait faire face à d’autres accusations pénales qui lui ont valu une «notice rouge» d’INTERPOL.

Le détenu durant les jours qu’ont duré la procédure de transfert, a reçu la visite d’une femme, Ekaterina Trubkina. Et peu de temps après, l’homme profitait d’un moment d’inattention des agents du centre de détention des immigrants de Denpasar, où il était en « transit » pour s’enfuir. Depuis un avis de recherche avait été lancé à Bali contre Andrei et Ekaterina, la police demandant à quiconque possédant des informations sur le couple ou pouvant aider à son arrestation, de contacter le commissariat de police le plus proche ou appeler l’immigration de Ngurah Rai. Le signalement des fugitifs ayant été aussitôt transmis à tous les ports et aéroports.

Les ”notices rouges” d’Interpol sont publiées pour les fugitifs recherchés soit pour des poursuites, soit pour purger une peine. Une notice rouge est une demande adressée aux forces de l’ordre du monde entier pour localiser et arrêter provisoirement une personne en attente d’extradition.