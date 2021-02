Au Maroc, un fossile vieux de 480 millions d’années a été découvert par des équipes d’archéologues et scientifiques. Fait insolite, le Cantabrigiaster fezouataensis, comme il a été renommé, présente certaines caractéristiques similaires à notre étoile de mer. Une découverte qui pourrait permettre d’en apprendre plus sur ces espèces.

En effet, oursins, étoiles de mer et ophiures, qui appartiennent aux échinodermes, sont des animaux particulièrement riches, que les scientifiques aiment étudier. Cette annonce pourrait donc faire avancer la recherche en ce sens. Une découverte réalisée au cœur des Argiles de Feouzata, un endroit que les paléontologues apprécient tout particulièrement.

Un fossile découvert au Argiles de Feouzata

En effet, l’endroit abrite des centaines, si ce n’est des milliers de fossiles d’animaux vivant à l’époque de l’Ordovicien (-485 à -443 millions d’années) dont celui récemment découvert. Un animal présentant des caractéristiques similaires à l’étoile de mer même s’il doit être perçu, plutôt comme un hybride. En effet, ce dernier diffère de l’étoile de mer à 60% environ. Un animal qui va être étudié et qui va permettre de mieux comprendre, appréhender l’évolution de ces espèces.

Une découverte importante pour comprendre l’évolution

Selon les experts de l’Université de Cambridge, le Cantabrigiaster fezouataensi serait le plus ancien des représentants des astéries, étant âgé de plus de 50 millions d’années que le représentant précédent. Une étoile de mer avec 5 bras dont la partie axiale ressemble étrangement aux animaux d’aujourd’hui. Le reste des parties de l’étoile de mer sont toutefois absentes et auraient pu se développer au fil des années.