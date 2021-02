La vague actuelle de froid aux Etats-Unis principalement au Texas a paralysé la production d’électricité éolienne. La neige et le gel conduisant jusqu’à -18°C ont obligé les habitants à rester chez eux, occasionnant ainsi une forte demande en énergie électrique. La surcharge du réseau électrique et les délestages intempestifs ont provoqué de l’indignation dans le rang des populations, ce qui n’a principalement pas été du goût du maire de Colorado City, au Texas qui s’en est pris à ses administrés.

Dans un long message sur Facebook l’édile, Tim Boyd, s’en est violemment pris aux populations qui réclament de l’électricité et de l’abri.« Personne ne vous doit quoi que ce soit à vous ou à votre famille, […] la ville et le comté, ainsi que les fournisseurs d’électricité ou tout autre service, ne vous doit RIEN ! », a craché le maire. « En bout de ligne, arrêtez de pleurer et cherchez un document ! Lâchez-vous et prenez soin de votre propre famille ! », a conclu le maire à l’endroit de ceux qui cherchent un confort suite à la tempête de neige dans la ville qui fait au moins 5 morts et laissant des sans-abris.

Je ne voudrais jamais blesser quiconque

Revenant sur sa colère, Tim Boyd s’est finalement excusé. « Je ne voudrais jamais blesser les personnes âgées ou quiconque a vraiment besoin d’aide pour être laissé à lui-même. » Par ailleurs, les excuses n’auront pas suffi, l’élu a fini par déposer le tablier. Il a lui-même déclaré avoir démissionné de son poste de maire de Colorado City.