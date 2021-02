Il s’agit d’un exploit qui a soulevé une vague de polémique au sein de l’opposition et des médias sud-coréens. Ce coup réalisé par ce jeune homme âgé de la vingtaine a montré les limites et la défaillance du système sécuritaire frontalier sud-coréen. D’après un responsable sud-coréen ce mercredi, un nord-coréen a réussi à atteindre le sud après six (06) heures de nage. Le jeune garçon est parvenu à contourner l’une des frontières les plus sécurisées et militarisées au monde en trompant la vigilance des militaires.

Bien qu’ayant apparu à plusieurs reprises sur des caméras de sécurité et que son passage eut même déclenché des alarmes, les militaires sud-coréens n’ont du tout pas été attirés par son passage. Il serait apparu huit (08) fois sur les caméras de vidéosurveillance, de même que des alarmes sonores ont retenti deux fois. Pour pouvoir effectué ce trajet, le jeune homme avait porté une combinaison de plongée et des palmes afin de contourner la Zone démilitarisée (DMZ). D’après les médias, il a touché la terre au nord de Goseong, une ville de la côte est.

Il souhaite faire défection

« Il a vraisemblablement nagé pendant environ six heures, vêtu d’une veste matelassée sous sa combinaison de plongée et portant des palmes. Ses habits l’ont aidé à rester au chaud et à le maintenir à flot », a déclaré un responsable de l’état-major interarmes cité par l’agence sud-coréenne Yonhap. Selon ce responsable de l’état-major interarmes, les courants de marée ont joué en faveur de cet homme qui aurait exprimé le désir de déserter le Nord. Après que sa présence soit signalée dans le pays, il a fallu près de trois heures d’horloge aux forces de sécurité avant de l’arrêter.