La Maison Blanche l’avait dit. Joe Biden ne souhaite plus avoir comme interlocuteur direct le prince Saoudien Mohammed Ben Salmane. Le moins qu’on puisse dire c’est que le président américain n’a pas changé d’avis. Il a eu un entretien téléphonique hier jeudi 25 février avec le Roi Salmane, le père de MBS. C’était une première depuis son arrivée à la Maison Blanche. Selon la présidence américaine, le démocrate a dit au roi qu’il « œuvrerait pour rendre les relations bilatérales aussi fortes et transparentes que possible ». Il a aussi fait savoir au monarque que son pays les Etats-Unis attachait du prix au respect des droits de l’homme.

Le chef de la Maison Blanche a profité de l’occasion pour relever « de manière positive la récente libération de plusieurs militants américano-saoudiens et la (militante féministe) Loujain al-Hathloul ». Le président américain n’a pas manqué de rappeler les relations historiques entre les deux pays. Il a assuré que l’Oncle Sam aidera son allié à défendre son territoire face aux attaques de groupes pro-Iran ». Selon l’Agence de presse saoudienne SPA, le roi a remercié son interlocuteur pour son soutien.

Pour que l’Iran ne “soit jamais autorisé à posséder l’arme nucléaire”

Biden aurait aussi pris l’engagement d’œuvrer pour que l’Iran ne « soit jamais autorisé à posséder l’arme nucléaire ». En effet, il y a une rivalité diplomatique entre Téhéran et Ryad sur fond religieux, l’Arabie Saoudite étant une puissance sunnite et l’Iran, un pays à majorité chiite. Les deux acteurs majeurs du monde arabe s’opposent par factions interposées en Syrie, en Irak et au Yémen.

L’engagement militaire de l’Arabie Saoudite au Yémen a d’ailleurs été au menu des discussions entre le roi Ben Salmane et Joe Biden. Le chef de la Maison Blanche a dit au roi que son pays travaillait à mettre fin à la guerre dans ce pays. Notons que L’Arabie Saoudite ne bénéficie plus du soutien américain dans le conflit au Yémen depuis l’arrivée au pouvoir du président démocrate.