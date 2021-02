Jared Kushner et son épouse Ivanka Trump, fille de l’ancien président américain Donald Trump, ont connu une baisse de plus de 20% au niveau de leurs revenus au cours de l’année 2020 comparativement à l’année 2019. Le rapport de divulgation financière des anciens conseillers de la Maison Blanche, Ivanka et Jared pour 2020 a été publié ce lundi, et révélant une perte de revenus.

Le couple a déclaré avoir des revenus d’au moins 23,8 millions de dollars et jusqu’à 120 millions de dollars en 2020 et les 20 premiers jours de 2021, ce qui les place toujours parmi le groupe des Américains les plus riches. Contrairement à l’année précédente, alors qu’ils gagnaient entre 36 millions et 157 millions de dollars, leurs revenus semblent avoir été affectés par la pandémie de coronavirus en cours.

En ce qui concerne les sources de revenus, il a été constaté que la fille du président n’avait reçu aucun argent d’entreprises qu’elle dirigeait avant d’entrer au gouvernement au cours de sa dernière année. L’argent généré par les revenus et les intérêts dans le Trump International Hotel à Washington a également chuté au cours de 2020. Trump a déclaré 1,46 millions de dollars en argent de l’hôtel, tandis que sa participation dans l’hôtel est passée de 5 à 25 millions de dollars.

Conséquences de la crise sanitaire

Par ailleurs, le rapport de Kushner a révélé qu’il avait reçu de l’argent via des intérêts de la société de technologie immobilière Cadre tout au long de son mandat au gouvernement. Il s’est initialement engagé à céder 25 à 50 millions de dollars de sa participation dans la société en février 2020, en raison d’un conflit d’intérêt. La pandémie du coronavirus aurait empêché la vente de Kushner, bien qu’il ait été signalé qu’il souhaitait toujours vendre.