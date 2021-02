Bien que Joe Biden se soit accordé avec son prédécesseur Donald Trump sur certains dossiers, les points de discorde n’en demeurent pas moins nombreux. Ce jeudi 11 février 2021, la Maison blanche a annoncé l’annulation de l’ordonnance d’urgence utilisée par l’ex-président Trump pour justifier la construction du mur frontalier avec le Mexique.« J’ai déterminé que la déclaration d’une urgence nationale à notre frontière sud était injustifiée », a écrit Joe Biden dans une lettre à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

« J’ai également annoncé que mon administration aurait pour politique de ne plus détourner les dollars des contribuables américains pour construire un mur frontalier, et que je dirige un examen attentif de toutes les ressources affectées ou réorientées à cette fin, » a poursuivi Biden. Depuis le premier jour de son mandat à la tête des Etats-Unis, le président américain a signé un décret dans lequel il mettait en doute la validité de l’urgence nationale de Trump et avait ordonné un arrêt momentané des travaux de construction des murs frontaliers.

Détournement de 2,5 milliards de dollars

Pour rappel, l’ex-président Donald Trump avait décrété en début 2019, l’urgence nationale à la frontière après s’être confronté à plusieurs reprises aux législateurs concernant le financement du projet de construction. Ainsi la déclaration d’urgence lui avait permis d’avoir plus facilement accès au financement. Il avait alors profité de l’occasion pour détourner des fonds initialement destinés à d’autres agences. Toutefois, la décision avait conduit son administration devant les juridictions. Plusieurs organismes environnementaux avaient contesté 2,5 milliards de dollars de dépenses du ministère de la Défense qui avaient été détournés pour achever la construction.

“Voler de l’argent pour financer un monument à sa politique raciste”

Pour les membres du Congrès opposés depuis longtemps au mur, la lettre du président est une bonne nouvelle puisque d’après eux, une barrière physique ne ferait pas grand-chose pour résoudre les problèmes d’immigration ou de sécurité. « L’urgence nationale de Trump n’a jamais été une question de sécurité », a commenté sur Twitter le représentant Raul Grijalva. « Il s’agissait de voler de l’argent pour financer un monument à sa politique raciste le long de la frontière sud. Nous devons maintenant annuler les contrats et nous assurer qu’aucun autre pied de mur frontalier n’est construit, » a-t-il poursuivi.