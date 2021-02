Bonne nouvelle pour le rappeur américain Ja Rule. L’artiste âgé de 44 ans a achevé une formation de la prestigieuse université Havard. En effet, Ja Rule a décroché un diplôme pour un programme en ligne de l’université. L’information a été donnée par le média américain TMZ. La nouvelle a été confirmée par le rappeur qui a publié ses résultats suite à son inscription au programme de certification en ligne de la Havard Business School.

Il avait des projets dans le domaine des start-ups

Ja Rule n’a cependant pas caché sa satisfaction sur la toile, après avoir reçu son diplôme. Sur Twitter, il a laissé voir qu’il n’était pas l’homme le plus intelligent. Pour rappel, l’interprète de Always on Time avec la chanteuse Ashanti, avait des projets dans le domaine de la technologie et des start-ups. Parmi ceux-ci figure l’application Iconn, qui facilite les réservations de célébrités.

Pour cette application, l’artiste avait même proposé ses services à l’ancien président Donald Trump. C’était avant que les réseaux sociaux, notamment Twitter, aient décidé de bannir ce dernier. Ja Rule avait proposé à l’ancien chef de l’Etat de rejoindre sa plateforme Iconn, afin de retrouver son droit à la parole. Cela prouve que le rappeur a l’intention de s’investir davantage dans le milieu des affaires.