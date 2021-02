Alexandria Ocasio-Cortez, nouvelle figure de proue du Parti démocrate, s’en est récemment prise au président américain Joe Biden, au sujet de l’annulation de la dette des étudiants. Selon elle, la position du chef de l’État est toujours trop rigide, ce qui pourrait susciter des remous au sein même du parti présidentiel.

Il y a quelques jours, ce dernier a effectivement affirmé qu’il était prêt à faire un geste en direction des jeunes, affirmant qu’il pourrait envisager l’annulation des dettes à 10.000 dollars maximum. Pour autant, les dettes plus importantes devront être remboursées. Il s’est d’ailleurs montré très clair sur le sujet, affirmant que cela n’arrivera pas.

Alexandria Ocasio-Cortez interpelle Joe Biden

Une posture inquiétante pour celle qui se fait surnommer AOC. En effet, Ocasio-Cortez, qui milite pour une éducation gratuite et accessible à tout le monde, a estimé que cela s’apparentait à de la discrimination pour les jeunes qui se sont fait prendre dans la course à l’élite et qui se sont endettés pour des dizaines d’années sans vraiment savoir pourquoi.

Le Sénat pousse, contre le président

Celle-ci a d’ailleurs rappelé que le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Summer, était en faveur de ce geste pour tous les étudiants, tandis que Joe Biden tente de faire l’impasse en proposant, à ses yeux, des arguments qui ne tiennent pas. Un point de vue partagé par Elizabeth Warren, l’ancienne candidate à la présidentielle, estimant que la crise de covid-19 avait très clairement accentué les inégalités.