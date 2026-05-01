Iran : Trump déclare la guerre « terminée » au Congrès pour éviter un vote

Le président américain Donald Trump a transmis ce vendredi 1er mai 2026 des lettres officielles aux présidents des deux chambres du Congrès pour leur signifier que les hostilités militaires engagées contre l’Iran depuis le 28 février sont « terminées ». Cette notification intervient précisément au soixantième jour du conflit, date limite fixée par la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973 au-delà de laquelle tout président est tenu d’obtenir l’autorisation du Parlement pour poursuivre des opérations militaires.

« Le 7 avril 2026, j’ai ordonné un cessez-le-feu de deux semaines. Il n’y a pas eu d’échange de tirs entre les forces des États-Unis et l’Iran depuis cette date. Les hostilités qui ont commencé le 28 février 2026 sont terminées », écrit Trump dans ces courriers adressés au président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, et au président pro tempore du Sénat, Chuck Grassley.

Un cessez-le-feu présenté comme une clôture juridique

La War Powers Resolution de 1973 oblige tout président ayant engagé des opérations militaires sans autorisation préalable du Congrès à obtenir son aval au bout de soixante jours, faute de quoi il doit retirer les troupes dans les trente jours suivants. En s’appuyant sur le cessez-le-feu en vigueur depuis le 7 avril pour déclarer le conflit clos, la Maison-Blanche contourne cette échéance sans solliciter de vote. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth avait ouvert la voie à cet argument dès jeudi, affirmant que le cessez-le-feu « suspend ou arrête » le décompte légal.

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La manœuvre ne fait pas l’unanimité au Congrès. La sénatrice républicaine du Maine Susan Collins a voté ce vendredi en faveur d’une résolution sur les pouvoirs de guerre, rompant avec la majorité de son camp. « Ce délai n’est pas une suggestion, c’est une obligation », a-t-elle déclaré. Le Sénat avait rejeté pour la sixième fois une telle résolution la veille.

Des troupes maintenues et une menace iranienne jugée « significative »

Trump reconnaît dans sa lettre que « la menace posée par l’Iran aux États-Unis et à leurs forces armées reste significative » et que le Pentagone continue d’ajuster son dispositif militaire dans la région. Selon le média américain Axios, le commandement central américain (CENTCOM) aurait préparé un plan de frappes qualifiées de « courtes et puissantes » destinées à forcer Téhéran à assouplir ses positions si les négociations venaient à échouer.

La guerre a débuté le 28 février 2026 lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes contre des sites militaires iraniens, entraînant la fermeture du détroit d’Ormuz par Téhéran et une perturbation majeure des approvisionnements mondiaux en pétrole. Le cessez-le-feu du 7 avril a conditionné la réouverture partielle du détroit, sans qu’un accord de paix durable n’ait encore été conclu. Les négociations se poursuivent via le Pakistan, qui assure la médiation entre Washington et Téhéran.