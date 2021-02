La société informatique Smartmatic avait assigné en justice le célèbre présentateur et fervent partisan de l’ex-président Donald Trump, Lou Dobbs ainsi deux autres présentateurs de Fox News. La société leur réclame 2,7 milliards de dollars pour avoir relayé des théories complotistes l’impliquant à tort. Smartmatic a affirmé que les présentateurs ont perpétué des mensonges et de la désinformation sur le rôle de la société dans l’élection, portant atteinte à ses activités et à sa réputation. Au lendemain de l’annonce de la plainte, Fox News a annulé “Lou Dobbs Tonight“, le programme animé par le plus fervent partisan de Donald Trump de la télévision.

Le programme de Dobbs, qui est diffusé à 17h et 19h à l’Est sur Fox Business Network, a eu sa dernière diffusion ce vendredi, selon un représentant de Fox News qui a confirmé l’annulation. Dès la semaine prochaine, le programme s’appellera « Fox Business Tonight », avec les présentateurs suppléants en rotation Jackie DeAngelis et David Asman, qui ont remplacé Dobbs vendredi.

Cela fait partie des changements prévus

Toutefois, des sources proches des discussions disent que la décision de mettre fin au programme de Dobbs était à l’étude avant que les problèmes juridiques avec Smartmatic ne se posent. « Comme nous l’avons dit en octobre, Fox News Media considère régulièrement des changements de programmation et des plans ont été mis en place pour lancer de nouveaux formats le cas échéant après les élections, y compris sur Fox Business », a déclaré le représentant dans un communiqué. « Cela fait partie de ces changements prévus, » a précisé le communiqué.

“Lou Dobbs est formidable”

A la suite de l’élection présidentielle de novembre 2020, le présentateur avait à maintes reprises relayé les accusations de fraude massive venant du camp Trump, évoquant « corruption » et « irrégularités ». Dans un message de Donald Trump repris par plusieurs de ses partisans, il avait indiqué que « Lou Dobbs est formidable ». « Personne n’aime l’Amérique autant que Lou, » avait affirmé Trump. Fox News a déclaré qu’elle « défendrait ce procès sans fondement devant les tribunaux. »