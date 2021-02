Après avoir pris de la distance avec son entreprise Microsoft, Bill Gates consacre désormais « plus de temps à ses priorités philanthropiques, dont la santé globale ». Ainsi, on voit l’homme s’intéresser depuis un moment à la pandémie du coronavirus qui comme un devin l’avait prédit il y a de cela cinq ans. Dans une nouvelle interview accordée à CBS News, le milliardaire américain a fait savoir que pour se prémunir contre les formes graves du virus provoquées par les nouveaux variants, une troisième dose vaccin anti-Covid pourrait être nécessaire.

« La discussion actuelle est de savoir si nous avons simplement besoin d’obtenir une protection très élevée par le vaccin actuel, si nous avons besoin d’une troisième dose ou s’il nous faut un vaccin modifié », s’est-il interrogé.Face à la persistance du virus, M. Gates a estimé par ailleurs, qu’on pourrait se faire injecter autant de doses que possible, si seulement cela pourrait permettre de ne pas transmettre la maladie à d’autres personnes. « Probablement pas une fois par an, mais tant qu’il [le virus, ndlr] est là, nous voulons qu’autant d’Américains que possible ne se le transmettent pas l’un à l’autre » a-t-il suggéré.

Plus de 52,8 millions de doses distribués

Les deux vaccins Moderna et Pfizer/BioNTech, qui sont approuvés aux États-Unis, doivent être administrés en deux fois. Sur les 70 millions de doses délivrées dans le pays, plus de 52,8 millions ont déjà été distribuées, d’après les données présentées le 14 février par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Pour le moment, les deux vaccins Moderna et Pfizer/BioNTech sont estimés être efficaces respectivement à 94 % et 95 %.