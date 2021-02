Il y a quelques jours, l’Association du barreau asiatique américain de New York (AABANY) a publié un rapport détaillant la montée de la violence anti-asiatique dans la grosse pomme pendant le COVID-19. Parce qu’ils ont été injustement blâmés pour la pandémie, les Asiatiques sont devenus la cible de discrimination et de violence. Selon l’étude, plus de 2500 rapports d’incidents de haine anti-asiatiques liés au COVID-19 ont été signalés entre mars et septembre 2020.

Ce vendredi, au Capitole, les législateurs représentant des groupes de membres minoritaires du Congrès et les principaux dirigeants démocrates de la Chambre ont dénoncé ces violences et appelé à des mesures pour empêcher de futures attaques. Une position partagée par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi qui a tenu à se faire l’écho de ces dénonciations.

« Un point de crise qui ne peut être ignoré »

Ce vendredi au Congrès, Judy Chu représentante de Californie, présidente du Caucus américain du Congrès asiatique-Pacifique, s’exprimant lors d’une communication virtuelle a déclaré que la communauté américano-asiatique avait « atteint un point de crise qui ne peut être ignoré ». Une déclaration qui intervenait au milieu des informations faisant état d’une augmentation de la violence et des incidents de haine contre Américains d’origine asiatique au cours des dernières semaines.

« Ce qui a commencé comme des regards en coin et des agressions verbales, s’est transformé en attaques physiques et en violence » avait ajouté en substance la représentante Judy Chu. Pour la présidente Pelosi, cette situation était inacceptable, aussi avait-elle appelé ses pairs à initier très rapidement des mesures palliatives. « La suprématie blanche » est selon Mme Pelosi ce qui avait induit ces violences et ce qui représentait « la plus grande source de préoccupation en matière de terrorisme intérieur ».

Pour la présidente de la Chambre, sa diversité est ce qui fait la « force » des USA, aussi s’est-elle félicitée de voir que la Chambre était unanime à condamner les violences. Cependant d’autres représentant n’ont pas manqué de rappeler que l’ancien président Trump avait sa part de responsabilité dans les violences que subissaient la communauté asiatique, à cause de sa rhétorique sur les origines chinoises du coronavirus.