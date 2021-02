Au cours de son mandat, Donald Trump n’aura pas manqué une occasion de sanctionner les grandes entreprises chinoises qu’il accuse de, soit vouloir espionner les USA, ou de bénéficier des méthodes jugées déloyales de concurrence. Si Huawei a été l’un des grands noms qui revient souvent lorsqu’on parle de sanctions américaines, d’autres entreprises chinoises ont fait les frais de la politique de l’administration de l’ancien président Donald Trump.

Parmi celles-ci, un autre géant des smartphones: Xiaomi. Quelques jours avant la fin de son mandat, le président Trump avait décidé d’ajouter Xiaomi sur la liste des « Compagnies militaires communistes chinoises ». Si cette sanction est bel et bien différente de celle infligée à Huawei, elle a toutefois pour but de bloquer tous les investissements américains dans la compagnie mais surtout d’obliger les investisseurs américains actuels à se débarrasser de leurs parts avant la fin 2021.

Contre-attaque

L’entreprise a finalement décidé de réagir en justice contre la décision sans attendre une éventuelle décision de l’administration Biden. Elle nie être affiliée à l’armée chinoise et soutient avoir toujours respecté les règlementations en cours dans le pays. Dans un communiqué rendu public par l’entreprise, on comprend aisément ses objectifs : « La Société a intenté une action au Tribunal de District des États-Unis du District de Columbia contre le ministère de la Défense et le ministère du Trésor des États-Unis le 29 janvier 2021 (heure normale de l’Est). La Société estime que la décision d’inclure la Société en tant que “Compagnie militaire communiste chinoise” en vertu du NDAA par le Département de La Défense et le Département du Trésor des États-Unis était incorrect et a privé la Société d’une procédure régulière. En vue de protéger les intérêts de ses utilisateurs, partenaires, employés et actionnaires de la Société, la Société a plaidé auprès des tribunaux pour que la décision soit déclarée illégale et qu’elle soit annulée ».