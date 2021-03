Au cours du week-end écoulé, le royaume de l’Arabie Saoudite a dévoilé un projet ambitieux sur la lutte contre le changement climatique. En effet, selon une annonce qui a été faite par le prince héritier Mohammed ben Salmane, une série de résolutions a été prise par le royaume du golf afin de participer à la protection de l’Environnement.

Réduire les émissions de CO2

L’agence de presse officielle SPA précise notamment que le projet prévoit la réduction des émissions de CO2 en faisant passer à 50 % la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique d’ici à 2030. L’autre chose qui aura retenu l’attention dans ce projet est l’ambition relative à la plantation de dix milliards d’arbres sur son territoire au cours des dix prochaines années.

40 milliard d’arbres supplémentaires

Le communiqué précise également qu’en collaboration avec d’autres pays arables du Moyen-Orient, l’Arabie Saoudite envisage la plantation de 40 milliards d’arbres supplémentaires. « Le royaume, la région et le monde entier doivent aller bien plus loin et bien plus vite dans leur combat contre le changement climatique », a fait savoir le prince héritier Mohammed ben Salmane dans le communiqué rendu public. « Nous rejetons le faux choix entre la préservation de l’économie et la protection de l’environnement », a-t-il poursuivi.