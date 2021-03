Ousmane Sonko a entendu les conseils de son marabout et ses avocats. Il se présentera ce mercredi 03 mars devant le juge d’instruction Mamadou Seck. En effet, son marabout Serigne Abdou Mbacké lui a dit de déférer à la convocation qui lui a été envoyée? au nom de la paix et de la stabilité du pays. Ses conseils l’ont convaincu en attirant son attention sur les ” nouvelles infractions qu’on risque de lui coller”.

“Si je ne réponds pas, ils enverront l’armée…”

Le leader des Patriotes sera donc dans le bureau du juge d’instruction. Selon ses propres dires, il est évident qu’on le condamnera pour rébellion s’il ne fait pas le déplacement du palais de justice de Dakar. “Si je ne réponds pas, ils enverront l’armée, même si je n’appelle personne, des gens viendront et le sang coulera. Ils me condamneront pour 6 mois et entacherons mon casier judiciaire même si je ne fais rien” a t-il déclaré.

“Autant répondre maintenant et éviter tout ce qui pourrait arriver”



L’opposant au régime de Macky Sall ajoute qu’il allait de toute façon répondre des faits qui lui sont reprochés tôt ou tard car il n’est pas possible de refuser indéfiniment “s’ils envoient l’armée ou la gendarmerie”. Donc autant répondre maintenant et éviter tout ce qui pourrait arriver, a t-il poursuivi. Rappelons que le leader du Pastef est accusé de viol par une masseuse de 21 ans du nom d’Adji Sarr. La gérante du salon de beauté dans lequel travaillait la présumée victime sera également écoutée par le juge d’instruction ce mercredi matin.