Ezra Klein est journaliste. Il était chroniqueur et rédacteur au Washington Post, où il a fondé et dirigé le Wonkblog vertical. Plus tard, il a fondé avec d’autres ” Vox ” un site d’actualité en ligne, dont il était rédacteur en chef. En 2020, le journaliste quittait Vox pour le New York Times. Et en janvier, il débutait avec le podcast «The Ezra Klein Show». «The Ezra Klein Show» est un podcast des sujets d’actualité qui ont déjà fait l’objet de traitement dans les colonnes du New York Times Opinion.

Chaque mardi et vendredi donc, Ezra Klein invite une personnalité à une conversation sur des sujets qui comptent normalement pour les Américains. Et ce mardi, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders était à l’honneur. Avec le journaliste, l’ancien candidat aux présidentielles de 2020, a été invité à discuter de divers sujets politiques, et sociaux ; mais aussi à dire son sentiment sur le récent bannissement de Twitter de l’ancien président républicain, Donald Trump.

Bernie Sanders n’approuve pas le bannissement de Trump

En Janvier le réseau à l’oiseau bleu dans un communiqué officiel annonçait la fermeture du compte de l’ancien Président Donald Trump. « Nous avons évalué les (…) Tweets ( de Trump) dans le cadre de notre politique qui vise à empêcher la glorification de la violence (…) et avons déterminé qu’ils étaient très susceptibles d’encourager et d’inspirer les gens à reproduire les actes criminels qui ont eu lieu au Capitole américain le 6 janvier 2021 » avait expliqué en substance Twitter.

Un bannissement qui avait été accueilli de différentes manières aux USA selon qu’on était ou non un partisan de Donald Trump. Ce Mardi cependant, Bernie Sanders candidat libéral de gauche qui avait manqué de peu, être l’adversaire de Trump aux dernières élections, disait contre toute attente être quelque part gêné de ce bannissement. « Est-ce que je me sens particulièrement à l’aise que le précédent président des États-Unis, ne puisse pas exprimer son point de vue sur Twitter? » avait interrogé Sanders ; avant de répondre « Je ne me sens pas à l’aise à ce sujet. »

Selon Sanders, même si le bannissement semble justifié au regard de la personnalité de Donald Trump qui est selon lui « raciste, (…) sexiste, (…) homophobe, (…) xénophobe » et « un menteur pathologique » ; autant de pouvoir ne devrait être donné « à une poignée » de pontes de la ‘’haute technologie’’. Car pour le sénateur, si le précédent était consommé avec Donald Trump, rien n’empêchait que le fait se répète à l’avenir mais avec quelqu’un de très différent de Trump. « C’est un problème auquel nous devons réfléchir » avait ajouté en l’occurrence Bernie Sanders.